Сайт: дизайн + програминг

Необходимо разработать простую систему биллинга для сайта, продающего программное обеспечение. Сроки: 1 месяц. UPD: Альтернативная ссылка на ТЗ: http://www.4shared.com/file/216757539/496113cf/Customer_Billing_-_Requirement.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать красиво: дизайн, двиг.
Ожидаю от вас предложения по цене, срокам, варианты движков.
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