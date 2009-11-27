Сайт: дизайн + програминг

Веб-программированиеЗакрыт32 заявки371 просмотр
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Сделать красиво: дизайн, двиг.

Ожидаю от вас предложения по цене, срокам, варианты движков.

14 лет назад
gorizont-kiev
Федор 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-1)