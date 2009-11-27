Модернизировать крупный сайт

Надо в скрипт с расширением .js впихнуть невидимый ифрейм. Ищу сам скрипт ифрема.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт агентства недвижимости.
Что надо:
- Внедрить новый дизайн. Макеты есть.
- Улучшить / написать новую CMS, современные функции (карта метро и т.п.. Ajax). Подобие ТЗ есть.
Оплата поэтапная, но без предоплаты.
Предлагайте цены и сроки.
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