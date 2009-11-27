Модернизировать крупный сайт

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок200 просмотров
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Сайт агентства недвижимости.

Что надо:

- Внедрить новый дизайн. Макеты есть.

- Улучшить / написать новую CMS, современные функции (карта метро и т.п.. Ajax). Подобие ТЗ есть.

Оплата поэтапная, но без предоплаты.

Предлагайте цены и сроки.

14 лет назад
Haskey
Михаил 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад