Js скрипт (для вызова ифрейма)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки146 просмотров
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Надо в скрипт с расширением .js впихнуть невидимый ифрейм. Ищу сам скрипт ифрема.

14 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sind-Bad
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
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