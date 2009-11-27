Скрипт отсечения трафика для определённых стран

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок263 просмотра
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Нужен оптимальны скрипт блокирующий посещение ресурса из стран Чёрного списка (с возможностью исключения для определённых IP адресов), дающий "добро" на вход странам Белого списка.

П.С. Имеется старый PHP скрипт более-менее выполнявший эту функцию, но по не ясной для меня причине перестал работать. Если нового эффективного и удобного скрипта предложено не будет, возможно потребуется услуга "ремонта" старого.

14 лет назад
mao
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
TheBuCeFaL
Денис 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Сделано молниеносно быстро, функционально. Сотрудничество оставило очень приятное впечатление. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать с Максимом. Оплату получил. Спасибо .