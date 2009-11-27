Скрипт отсечения трафика для определённых стран

Нужен оптимальны скрипт блокирующий посещение ресурса из стран Чёрного списка (с возможностью исключения для определённых IP адресов), дающий "добро" на вход странам Белого списка.

П.С. Имеется старый PHP скрипт более-менее выполнявший эту функцию, но по не ясной для меня причине перестал работать. Если нового эффективного и удобного скрипта предложено не будет, возможно потребуется услуга "ремонта" старого.