Скрипт отсечения трафика для определённых стран

СТРОГО без предоплаты, много кидалова нынче (( Предлагайте реальные сроки, господа, чтобы потом смогли в них вписаться, иначе будут штрафы по оплате. Сейчас сайт выполнен на HTML+XML. Нужно сохранить полный функционал и дизайн, только перенести ...
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Нужен оптимальны скрипт блокирующий посещение ресурса из стран Чёрного списка (с возможностью исключения для определённых IP адресов), дающий "добро" на вход странам Белого списка.
П.С. Имеется старый PHP скрипт более-менее выполнявший эту функцию, но по не ясной для меня причине перестал работать. Если нового эффективного и удобного скрипта предложено не будет, возможно потребуется услуга "ремонта" старого.
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