Написать CMS под сайт

Сайт агентства недвижимости. Что надо: - Внедрить новый дизайн. Макеты есть. - Улучшить / написать новую CMS, современные функции (карта метро и т.п.. Ajax). Подобие ТЗ есть. Оплата поэтапная, но без предоплаты. Предлагайте цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СТРОГО без предоплаты, много кидалова нынче (( Предлагайте реальные сроки, господа, чтобы потом смогли в них вписаться, иначе будут штрафы по оплате.
Сейчас сайт выполнен на HTML+XML. Нужно сохранить полный функционал и дизайн, только перенести на CMS (XML тоже надо будет оставить, т.к. он используется во Flash-элементах). Есть недоработанная самописная CMS, скорее всего на базе неё уже что-то можно сделать.
ТЗ вышлю в ответ на ваши предложения.
После реализации данного проекта, возможно дальнейшее сотрудничество по схожим задачам.
Пишите свои предложения по ценам и срокам.
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