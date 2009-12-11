Написать CMS под сайт

СТРОГО без предоплаты, много кидалова нынче (( Предлагайте реальные сроки, господа, чтобы потом смогли в них вписаться, иначе будут штрафы по оплате.

Сейчас сайт выполнен на HTML+XML. Нужно сохранить полный функционал и дизайн, только перенести на CMS (XML тоже надо будет оставить, т.к. он используется во Flash-элементах). Есть недоработанная самописная CMS, скорее всего на базе неё уже что-то можно сделать.

ТЗ вышлю в ответ на ваши предложения.

После реализации данного проекта, возможно дальнейшее сотрудничество по схожим задачам.

Пишите свои предложения по ценам и срокам.