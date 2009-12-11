Написать CMS под сайт

Веб-программированиеЗавершен11 заявок342 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

СТРОГО без предоплаты, много кидалова нынче (( Предлагайте реальные сроки, господа, чтобы потом смогли в них вписаться, иначе будут штрафы по оплате.

Сейчас сайт выполнен на HTML+XML. Нужно сохранить полный функционал и дизайн, только перенести на CMS (XML тоже надо будет оставить, т.к. он используется во Flash-элементах). Есть недоработанная самописная CMS, скорее всего на базе неё уже что-то можно сделать.

ТЗ вышлю в ответ на ваши предложения.

После реализации данного проекта, возможно дальнейшее сотрудничество по схожим задачам.

Пишите свои предложения по ценам и срокам.

14 лет назад
Haskey
Михаил 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Alwaysonly
Сергей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
10 дней
Всё выполнил качественно и оперативно. Поставил CMS согласно ТЗ. Приятно было работать. Спасибо!
Доволен сотрудничеством, адекватные требования и своевременный перевод оплаты, рекомендую )