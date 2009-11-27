Ошибки mysql

По ошибке, сотрудница удалила стандартный компонентJoomla, а именно каталог статей (новости) - com_content Удалила только в админке. Я понимаю что восстановить его просто, но как, понять не могу... Кто может помочь? Сайт на локалхосте, работы на 5 ...