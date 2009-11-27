Написать ТЗ и предложить движок для сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки188 просмотров
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Необходимо написать ТЗ для сайта, и предложить на каком движке его лучше реализовать.

Я Вам дам список сайтов конкурентов и примерное описание того что должно быть на нашем сайте.

Приглашаю к работе ТОЛЬКО опытных программистов, в проекте дайте ссылку на ранее составленное Вами ТЗ

Также укажите цену и срок

14 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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