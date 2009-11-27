Шаблон DLE

Исполнитель взялся за выполнение задания, но не сделал его. Да он предупредил первый раз и я ему дал больший срок, но потом вновь подвёл меня протянув неделю вместо 2 дней. Если нет возможности выполнить, то отказывайтесь сразу, а не тяните неделю...