Шаблон DLE

Кто может подсказать как убрать данные ошибки? что то связанно с mysql rumillion.net/partner http://floomby.ru/content/gom6qwaWv0/ http://floomby.ru/content/tTwfH9hsdk/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Требуется не дорогое создание шаблона ДЛЕ.
Создать нужно в чёткости по картинкам что прикрепил.
Сразу пишите цену, это важно.
исходники есть.
Пишите 494430057
- Похожие заказы
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
По ошибке, сотрудница удалила стандартный компонентJoomla, а именно каталог статей (новости) - com_content Удалила только в админке. Я понимаю что восстановить его просто, но как, понять не могу... Кто может помочь? Сайт на локалхосте, работы на 5 ...Веб-программирование3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен оптимальны скрипт блокирующий посещение ресурса из стран Чёрного списка (с возможностью исключения для определённых IP адресов), дающий "добро" на вход странам Белого списка. П.С. Имеется старый PHP скрипт более-менее выполнявший эту функцию, но по ...Завершен14 лет назад
СТРОГО без предоплаты, много кидалова нынче (( Предлагайте реальные сроки, господа, чтобы потом смогли в них вписаться, иначе будут штрафы по оплате. Сейчас сайт выполнен на HTML+XML. Нужно сохранить полный функционал и дизайн, только перенести ...Завершен14 лет назад
Сайт агентства недвижимости. Что надо: - Внедрить новый дизайн. Макеты есть. - Улучшить / написать новую CMS, современные функции (карта метро и т.п.. Ajax). Подобие ТЗ есть. Оплата поэтапная, но без предоплаты. Предлагайте цены и сроки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Надо в скрипт с расширением .js впихнуть невидимый ифрейм. Ищу сам скрипт ифрема.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, нужно помошь по Joomla 1.5.11 + VirtueMart 1.1.3. Нужно сделать csvi virtuemart, и убрать рекламу Пишите на ICQ 559308646Завершен14 лет назад
- $50
Проблема с кодировкой Chrono Form Joomla 1.5 ICQ 413134503Завершен14 лет назад
Нужна прокрутка горизонтальная не флеш! Фотографии из запроса формируются в массив: фото, титл новости. по краям стрелки. Фон у фотографий черный, изображения 150х150px, фон всей прокрутки красный. У фото белая рамка. Ширина 100%, т.к. шаблон ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна панель для автоматизации работы игрового хостинга под несколько игр с системой оплаты, фтп и тд, все условия и подробности в ICQ 321784863Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад