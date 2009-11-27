Шаблон DLE

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки210 просмотров
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Доброго времени.

Требуется не дорогое создание шаблона ДЛЕ.

Создать нужно в чёткости по картинкам что прикрепил.

Сразу пишите цену, это важно.

исходники есть.

Пишите 494430057

14 лет назад
xaiam
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
fobos
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$40
2 дня
Исполнитель взялся за выполнение задания, но не сделал его. Да он предупредил первый раз и я ему дал больший срок, но потом вновь подвёл меня протянув неделю вместо 2 дней. Если нет возможности выполнить, то отказывайтесь сразу, а не тяните неделю...