Простой радио-плеер (приложение) для "Вконтакте"

Веб-программированиеЗавершен3 заявки152 просмотра
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Задача элементарна и проста.

Есть интернет-радиостанция. Нужно сделать простейший плеер (приложение) для сайта Вконтакте.

Никакого дизайна не нужно. Я представляю это себе как кнопочку Play и всё..

14 лет назад
AlexT-777
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
somet1mes
Максим 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$15
1 день
Огромная благодарность Максиму. Плеер был готов буквально через пару часов. Качеством доволен. Рекомендую.
Это очень хороший и деловой заказчик, с ним очень хорошо работать. Знает чего он хочет. Мне лично очень понравилось с ним работать.
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