Нужно прикрутить синонимайзер к парсеру

Необходимо доработать движок XtraUpload: 1) плагин тегов (теги к файлам, облако тегов, поиск по тегам) 2) плагин рейтингов (рейтинги для файлов + рейтинги для пользователей зависящие от залитых ими файлов) 3) переписать загрузку файлов под nginx так что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Republisher - скрипт для парсинга постов с помощью RSS. Он постит на указаный блог, нужно чтобы перед тем как отправлять контент на блог он прогонял текст через синонимайзер СССР.
Ознакомится со скриптами можно тут:
СССР http://blogka.ru/
republisher http://republisher.ru/
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