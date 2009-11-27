Нужно прикрутить синонимайзер к парсеру

Republisher - скрипт для парсинга постов с помощью RSS. Он постит на указаный блог, нужно чтобы перед тем как отправлять контент на блог он прогонял текст через синонимайзер СССР.

Ознакомится со скриптами можно тут:

СССР http://blogka.ru/

republisher http://republisher.ru/