Нужно прикрутить синонимайзер к парсеру

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка178 просмотров
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Republisher - скрипт для парсинга постов с помощью RSS. Он постит на указаный блог, нужно чтобы перед тем как отправлять контент на блог он прогонял текст через синонимайзер СССР.

Ознакомится со скриптами можно тут:

СССР http://blogka.ru/

republisher http://republisher.ru/

14 лет назад
targaa
Игорь 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
perfectio-pro
Александр 
38 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
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