Сделать форму на PHP

Нужно немного изменить 2 функции и 2 добавить. Обращайтесь в аську (426-427).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать форму из (смотрите прикрепленный файл).
Верстка DIV'aми, проверка на валидацию
Форма (на PHP) должна работать т.е.
1) проверять введенные данные чтобы все поля были заполнеными (шаблон-пример скрипта схожей формы предоставлю)
2) отсылать данные на email
Сроки: сделать за сегодня-завтра (так как форма простая)
В ставке обязательно укажите свою цену и срок исполнения
Бюджет $5-$10
Минимальная ставка с положительными отзывами - будет победителем данного проекта.
Оплата в WMZ и только после окончания проекта. Отзывы обо мне за последние 3+ года гарантируют своевременную оплату (около 30 отзывов положительных)
Требование к кандидату:
1) обязательно наличие положительные отзывы
2) отсутствие ЛЮБЫХ отрицательных
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