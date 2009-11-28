Сделать форму на PHP

Веб-программированиеЗавершен6 заявок365 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать форму из (смотрите прикрепленный файл).

Верстка DIV'aми, проверка на валидацию

Форма (на PHP) должна работать т.е.

1) проверять введенные данные чтобы все поля были заполнеными (шаблон-пример скрипта схожей формы предоставлю)

2) отсылать данные на email

Сроки: сделать за сегодня-завтра (так как форма простая)

В ставке обязательно укажите свою цену и срок исполнения

Бюджет $5-$10

Минимальная ставка с положительными отзывами - будет победителем данного проекта.

Оплата в WMZ и только после окончания проекта. Отзывы обо мне за последние 3+ года гарантируют своевременную оплату (около 30 отзывов положительных)

Требование к кандидату:

1) обязательно наличие положительные отзывы

2) отсутствие ЛЮБЫХ отрицательных

PHP
14 лет назад
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
gghost
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный разработчик! Все сделано как надо. Рекомендую!
Точное ТЗ. Отличное общение. Адекватная и своевременная оплата.