Переделать модуль каталог товаров (DLE)

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка168 просмотров
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Нужно немного изменить 2 функции и 2 добавить. Обращайтесь в аську (426-427).

14 лет назад
paradocs134
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
bkos2009
Иван 
44 годаАргентина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работадатель, да и просто человек! Советую с ним работать! С ним сотрудничество,одно удовольствие!!! С уважением, Константин!