Доработки на сайте

Быстро выполнил поставленную задачу, исправив "чужой" код. Сложность задачи была в крайне сжатых сроках в поздний вечер пятницы.Искренне благодарен как человеку, а работа говорит о хорошем программировании. Приятно удивил подход к делу, не было пустых обещаний и "десяти минут". Честно сказал, что точно по срокам сказать не может, но после анализа дал сроки, в которые и уложился. Приятный человек, хороший специалист, деловой подход к работе.