Доработки на сайте

Необходимо сконвертировать mysql-базу для экспорта в 1С.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить подраздел и добавить контента, возможно изменить фон сайта.
Надо сделать быстро.
Пишите в ICQ: 415928781
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