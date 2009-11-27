Доработки на сайте

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Веб-программированиеЗавершен1 заявка182 просмотра
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14 лет назад
am99ru
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeslm
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Быстро выполнил поставленную задачу, исправив "чужой" код. Сложность задачи была в крайне сжатых сроках в поздний вечер пятницы.Искренне благодарен как человеку, а работа говорит о хорошем программировании. Приятно удивил подход к делу, не было пустых обещаний и "десяти минут". Честно сказал, что точно по срокам сказать не может, но после анализа дал сроки, в которые и уложился. Приятный человек, хороший специалист, деловой подход к работе.