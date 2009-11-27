Многопоточный парсер (сервис с админкой)

Требуется программист, который может организовать многопоточное скачивание страничек с разных сайтов (сотни тысяч сайтов) и на скачиваемых URL надо будет искать определенный текст (на лету).

Будет админка с регистрацией пользователей. Есть сервер, есть шаблоны и подробное ТЗ. Самая сложная задача - сделать надежное многопоточное скачивание страниц наиболее оптимальным способом. Надежное - это значит:

1. предусмотреть возможные ошибки

2. возможность выставлять в настройках скрипта величину многопоточности, чтобы сервер не падал от нагрузки

Стоимость работы будем обсуждать. Предпочтение отдам человеку с опытом решения подобных задач.

Предложения с шаблонными сообщениями сразу уходят в игнор.