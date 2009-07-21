Приветствую! Нужно реализовать, предпочтительно на php, следующие методы мат статистики: 1) U-критерий Манна-Уитни. 2) Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 3) Однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. Для ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Кратко: нужно сделать возможность автоматического обмена данными между двумя xls-файлами. Один файл - база (простая таблица). Другой - выводит данные из первого и вносит их в первый файл. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте. Задание следующее: придумать название для компании, занимающейся кузовным ремонтом автомобилей. Помимо этой деятельности, производится тюнинг, тонировка и пр. Но это все второстепенно. Основное направление деятельности - кузовщина. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, нужна curl авторизация для сайта extremetube.com Все просто: у меня проект по этому сайту. Там что-то замудреное. Готов заплатить, чтобы самому не копаться. Вы посмотрите подробно на саму авторизацию и на ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте, нужна программа для определения зрачков на фотографии. Условия такие: 1. человек на фото один 2. фотография всегда в фас (не профиль, не 3/4) хотя незначительный наклон вверх/вниз возможен. ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый вечер, нужен скрипт авторизации вконтакте через curl по паре e-mail-пароль. Я сам программирую - смотрите аккаунт. Просто времени нет новую авторизацию разобрать. Рассматриваю только готовые решения. Процесс такой: ...Завершен16 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен скрипт замены слов на PHP. Есть база слов в MySQL базе. Скрипт должен: - проходить по тексту - брать каждое слово - находить синоним в ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать универсальный парсер для нескольких магазинов. Из файлов берутся названия нужных магазинов и товаров. В отдельном файле вписаны вручную (то есть парсер не автоматизирован) шаблоны для подстановки в регулярные выражения. ...Закрыт16 лет назад
Работа с платежными системами и другие задачи. Подробное ТЗ вышлю. Уровень сложности - высокий. Сроки ограничены.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Создание серии скриптов для парсинга и автоматических регистраций. Уровень сложности скриптов средний-высокий (сложные регулярные выражения, curl, сокеты).Закрыт16 лет назад
Написать и отладить скрипт поиска.Завершен16 лет назад
- $20
Приветствую всех рассматривающих мой проект. Краткое ТЗ: 1. Скрипт получает слово 2. Определяет его грамматическую информацию (часть речи, род, число, падеж и т.д.) 3. Скрипт получает второе слово той ...Завершен16 лет назад
- $50
Все просто. Компания занимается отделкой любых помещений и строительством частных домов. Нужно название + слоган. Что-то необычное и одновременно немногозначное. Бюджет 10$ + 10$. Если будет несколько ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад