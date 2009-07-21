neNick

Иван neNick

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Реализация методов мат. статистики

    Приветствую! Нужно реализовать, предпочтительно на php, следующие методы мат статистики: 1) U-критерий Манна-Уитни. 2) Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 3) Однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. Для ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макрос для Excel

    Здравствуйте. Кратко: нужно сделать возможность автоматического обмена данными между двумя xls-файлами. Один файл - база (простая таблица). Другой - выводит данные из первого и вносит их в первый файл. ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать название для кузовного цеха

    $50

    Здравствуйте. Задание следующее: придумать название для компании, занимающейся кузовным ремонтом автомобилей. Помимо этой деятельности, производится тюнинг, тонировка и пр. Но это все второстепенно. Основное направление деятельности - кузовщина. ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • CURL авторизация

    Здравствуйте, нужна curl авторизация для сайта extremetube.com Все просто: у меня проект по этому сайту. Там что-то замудреное. Готов заплатить, чтобы самому не копаться. Вы посмотрите подробно на саму авторизацию и на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Определение зрачков на фотографии

    Здравствуйте, нужна программа для определения зрачков на фотографии. Условия такие: 1. человек на фото один 2. фотография всегда в фас (не профиль, не 3/4) хотя незначительный наклон вверх/вниз возможен. ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Авторизация вконтакте Curl

    Добрый вечер, нужен скрипт авторизации вконтакте через curl по паре e-mail-пароль. Я сам программирую - смотрите аккаунт. Просто времени нет новую авторизацию разобрать. Рассматриваю только готовые решения. Процесс такой: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Парсер интернет магазинов

    $50

    Нужно сделать универсальный парсер для нескольких магазинов. Из файлов берутся названия нужных магазинов и товаров. В отдельном файле вписаны вручную (то есть парсер не автоматизирован) шаблоны для подстановки в регулярные выражения. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание скрипта на основе библиотеки phpMorphy

    $20

    Приветствую всех рассматривающих мой проект. Краткое ТЗ: 1. Скрипт получает слово 2. Определяет его грамматическую информацию (часть речи, род, число, падеж и т.д.) 3. Скрипт получает второе слово той ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Придумать название компании

    $50

    Все просто. Компания занимается отделкой любых помещений и строительством частных домов. Нужно название + слоган. Что-то необычное и одновременно немногозначное. Бюджет 10$ + 10$. Если будет несколько ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
$20
10 баллов
16 лет назад
CURL авторизация
Все четко! Оплата без задержки, приятный в общении парень! Удачи!
Евгений профессионал своего дела. Я еще раз убедился, что рейтинг и отзывы не просто так достаются. Решение задачи моментальное - буквально в течение пары-тройки минут. Рекомендую.
Ответный отзыв
TheBuCeFaL
Денис 
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Авторизация вконтакте Curl
Все быстро коротко и ясно. Советую !
Хороший программист. Стоимость проекта явно занижена - он, можно сказать, благотворительный))) Грамотный, лаконичный и читабельный код. Могу определенно сказать, что Денис может выполнять намного более серьезные проекты. Он очень меня выручил. Рекомендую.
Ответный отзыв
v1ex
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для v1ex #2
Опять же рад работе с данным заказчиком, только положиительные эмоции :)
v1ex
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для v1ex
Второй раз выполняю проект данного заказчика, и опять полностью всем доволен. Отличное, четко сформулированное техническое задание, из которого все ясно после первого прочтения. Ну и естественно своевременная оплата. Надеюсь будем продолжать работать дальше =)
Просто замечательная работа! Обращаюсь во-второй раз, потому что остался доволен первым проектом. Все сделано раньше срока. Были исправлены косяки, которые не входили в тз. Уже заказал следующий проект.
Ответный отзыв
v1ex
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Написание скрипта на основе библиотеки phpMorphy
Отличный заказчик, очень понравилось с ним работать. Дал хорошее техническое задание. Помогал разобраться с некоторыми моментами работы библиотеки. Побольше бы таких! Рекомендую!
Работой доволен. Александр приятен в общении, полностью адекватен. Задача выполнена быстро со всеми корректировками и придирками. Код понравился: чистый, структурированный, с комментариями.
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