Доработать существующий скрипт парсера

Веб-программированиеЗавершен10 заявок221 просмотр
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Имеется парсер, необходимо его чуть подправить и добавить одну новую функцию.

14 лет назад
wtfis
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
neNick
Иван 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Не первый раз работаю с Иваном и могу в очередной раз сказать, что это один из лучших разработчиков, с которыми мне приходилось работать. Обязательно буду обращаться еще.
Вновь было очень приятно работать с Сергеем. Порядочный и приятный в общении заказчик.