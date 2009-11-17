Парсер сайта, перенос данных сайта в OsCommerce

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок217 просмотров
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Надо отпарсить сайт с заполнением данными движка магазина Oscommerce. Сайт донор сделан на Oscommerce

Переносить

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описание

Цена

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Производитель

Страна

Италия

Артикул

Серия

Гарантия

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14 лет назад
qecz
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад