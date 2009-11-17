Сервис рассылок php/mysql

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок209 просмотров
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Здравствуйте, интересует стоимость создания сервиса рассылок. Срок не критичен, но в пределах 1-2 месяцев.

Краткое ТЗ:

1. Доступ к скрипту защищен паролем.

2. Конструктор сообщений (т.е. полноценный редактор) + возможность вставки в тело сообщения картинок.

3. Возможность хранить созданные рассылки.

4. Возможность хранить группы адресов.(например одной группе адресов будет рассылаться одна рассылка, другой группе - другая).

5. Возможность составлять задания (т.е. для определенной рассылки назначать группу адресов и чтоб по этим адресам уходила рассылка).

6. Все рассылки будут обрабатываться кроном. (например отправка по 5 писем каждые 3 секунды, или д.р.).

7. Можно смотреть статус задания в реальном времени (сколько отправлено, сколько еще осталось отправить).

8. Общая статистика всех рассылок (сколько отправленно за день/неделю/месяц/).

Дизайн значения не имеет, все должно быть просто. Рассылка будет осуществляться внутри компании.

Вот краткое ТЗ.

PHPMySQL
14 лет назад
sites
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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