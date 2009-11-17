Перенос сайта с сохранением урлов на другую CMS

Имеется онлайн магазин, в описаниях товара должны быть видео ролики о продуктах. Нужна админка для закачки/обработки видео-роликов. Чтобы разные форматы обрабатывать можно было (avi, mpeg...). И флэш-плеер для публикации видео-роликов в описаниях продуктов. С возможностью настройки размера окна, ...
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Здравствуйте.
Есть сайт на самописной CMS у которого продвинуты страницы. Сейчас сделан новый дизайн и сверстан.
Нужно существующий сайт перенести на другую систему управления (РАСПРОСТРАНЕННУЮ, НЕ САМОПИСНУЮ), поменять дизайн и при этом сохранить адреса существующих и продвинутых страниц. Структура нового отличается от той, ччто сейчас на сайте.
У сайта часть страниц htm, часть html
Все необходимые данные предоставим по требованию.
Системы управления у нас нет. Готовы приобрести не дорогую или использовать бесплатную.
Требования:
Простота для контент-менеджера.
Мультиязычность - Русский-Английский
Управление урлами
Выбор интересной, не стандартной и шаблонной флеш-галереи или создание индивидуальной. Добавление-удаление фото через систему управления.
Необходимый функционал и модули для сайта:
Новости
Статьи
Голосование с возможностью установкой и управлением разных опросов на разных страницах.
Разные уровни доступа к системе управления
Карта сайта
Галереи и Наши клиенты
Форма обратной связи с капчей.
Контакты с картой Яндекса или Гугл.
Нужна карта районов с формой заказа как тут http://www.dixon.ru/media/indoor/lifts/ (Карта регионов и количества рекламных мест – ссылка вверху текстового блока) . Нужно предусмотреть возможность изменения районов и количества лифтов по районам. Карты Москвы и Питера
Фотогалерея. Вот практически такой вариант галереи как нужно http://www.pixorama.ru/demo/gallery/gallery.html
Фотогалереи будут располагаться справа от текстового поля вертикально. Полоса картинок в галерее будет прокручиваться вверх или вниз в зависимости от расположения курсора. При клике на картинку она должна увеличиваться в размере и должна быть подпись того, к чему относится эта картинка. Нужно предусмотреть вертикальное и горизонтальное расположение картинок. Вот пример полосы галереи http://www.wmg.com/ . Вот пример того, как картинка при клике должна увеличиваться и подписываться - http://www.dixon.ru/media/indoor/lifts/
Перенести информацию со старого сайта. Там немного, восновном тексты. Сохранить урлы и адреса страниц, дабы не повредить позициям продвинутых уже страниц. Согласовать эти моменты с нашим сеошником.
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