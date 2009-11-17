Перенос сайта с сохранением урлов на другую CMS

$500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок199 просмотров
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Здравствуйте.

Есть сайт на самописной CMS у которого продвинуты страницы. Сейчас сделан новый дизайн и сверстан.

Нужно существующий сайт перенести на другую систему управления (РАСПРОСТРАНЕННУЮ, НЕ САМОПИСНУЮ), поменять дизайн и при этом сохранить адреса существующих и продвинутых страниц. Структура нового отличается от той, ччто сейчас на сайте.

У сайта часть страниц htm, часть html

Все необходимые данные предоставим по требованию.

Системы управления у нас нет. Готовы приобрести не дорогую или использовать бесплатную.

Требования:

Простота для контент-менеджера.

Мультиязычность - Русский-Английский

Управление урлами

Выбор интересной, не стандартной и шаблонной флеш-галереи или создание индивидуальной. Добавление-удаление фото через систему управления.

Необходимый функционал и модули для сайта:

Новости

Статьи

Голосование с возможностью установкой и управлением разных опросов на разных страницах.

Разные уровни доступа к системе управления

Карта сайта

Галереи и Наши клиенты

Форма обратной связи с капчей.

Контакты с картой Яндекса или Гугл.

Нужна карта районов с формой заказа как тут http://www.dixon.ru/media/indoor/lifts/ (Карта регионов и количества рекламных мест – ссылка вверху текстового блока) . Нужно предусмотреть возможность изменения районов и количества лифтов по районам. Карты Москвы и Питера

Фотогалерея. Вот практически такой вариант галереи как нужно http://www.pixorama.ru/demo/gallery/gallery.html

Фотогалереи будут располагаться справа от текстового поля вертикально. Полоса картинок в галерее будет прокручиваться вверх или вниз в зависимости от расположения курсора. При клике на картинку она должна увеличиваться в размере и должна быть подпись того, к чему относится эта картинка. Нужно предусмотреть вертикальное и горизонтальное расположение картинок. Вот пример полосы галереи http://www.wmg.com/ . Вот пример того, как картинка при клике должна увеличиваться и подписываться - http://www.dixon.ru/media/indoor/lifts/

Перенести информацию со старого сайта. Там немного, восновном тексты. Сохранить урлы и адреса страниц, дабы не повредить позициям продвинутых уже страниц. Согласовать эти моменты с нашим сеошником.

14 лет назад
an3537
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
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