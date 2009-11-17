Движок и дизайн

Имеется онлайн магазин, в описаниях товара должны быть видео ролики о продуктах. Нужна админка для закачки/обработки видео-роликов. Чтобы разные форматы обрабатывать можно было (avi, mpeg...). И флэш-плеер для публикации видео-роликов в описаниях продуктов. С возможностью настройки размера окна, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть партнерская программа от продажи мобильного контента, там дается архив с инструкцией по созданию сайта, то есть папки с файлами и тд. Есть php коды, которые выводят товары с сервера на продажу. Нужно сделать дизайн (простенький) и написать движок под этот код.
Вот пример что должно примерно получиться:
и вот этот скрипт продается здесь:
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
1. Массовая загрузка изображений 2. Автоматический ресайз изображений «вниз», согласно распространенным разрешениям экранов (800х600/1024х768/1028х1024/и т.п.) 3. Добавление к загруженным изображениям «водяного знака» 4. У каждой конкретной обоины свои: метатеги, теги, категория (неограниченная вложенность категорий), название, описание, рейтинг, комментарии (интегрировать с существующим компонентом ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $400
Приветствую. разыскивается программист, говорящий на ТЫ с фреймворком cakephp, для разработки движка барахолки с интегрированной системой рейтинга, внутренних сообщений и ряда опций, которые я опишу при непосредственном контакте. жду ваших предложений. спасибо. P.S. Заранее прошу обращаться ...Закрыт14 лет назад
Для начала зделать его рабочим. Потомучто пока при добавление авто. Оно неотображаетса при просмотре.Пока только при выводе нового объявления показывает только одно авто, последнее что добавлено. 1)Чтобы при поиске с сайта выводились для пользователя те марки ...Закрыт14 лет назад
Требуется создать скрипт для записи и анализа действий посетителей сайта, аналогичный коду любой системы интернет-статистики. Основное отличие - интересует визуализация(!) действий посетителя, таких как: движения мыши и клики; переходы по страницам и переключения между окнами; нажатия ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Задача состоит в том, что разработать пример скрипта (asp 1.0 classic), с помощью которого можно подписывать некоторый текст. Причем, подписание происходит на сервере с использованием закрытого ключа сервера. А клиент, нажимающий кнопку "Подписать" не имеет ...Закрыт14 лет назад
Добрый есть дизайн и надо сделать програмную часть. У сайта 4 страницы везде одна и таже шапка а что внизу: текст + фотки везде. + нужна админка для сайта чтоб можно было поменять инфу/фотки. интересуют сроки и ценаВеб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Ищем Java программистов для работы над крупным проектом. Из Украины, с возможностью приезда в Киев. Требования: - Опыт работы с Java более 2-х лет - Понимание принципов работы веб систем - Технический английский - Аккуратность, ответственность, коммуникабельность Компания предлагает: - Достойная компенсация - Работа ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые колеги, возьникла проблема с написанием регера доменов орг.уа. Кто может выполнить ету работу пишыте в ЛС. Если у кого есть такой скрпит, готов купить. Что должен уметь скрипт: - Домени регить по ключевым словам(тоесть есть список ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо написать скрипт линкатора, наподобие сапы. Имеется порядка 1000 различных сайтов, есть чисто html, есть на движке, все хостинге поддерживают php Надо написать скрипт, через общую админку которого можно добавлять новые сайты, и соответственно размещать ссылки на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад