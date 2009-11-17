Движок и дизайн

Есть партнерская программа от продажи мобильного контента, там дается архив с инструкцией по созданию сайта, то есть папки с файлами и тд. Есть php коды, которые выводят товары с сервера на продажу. Нужно сделать дизайн (простенький) и написать движок под этот код.

Вот пример что должно примерно получиться:

HTTP://MOBILKA.PEREZVONI.RU

и вот этот скрипт продается здесь:

http://www.plati.ru/asp/pay.asp?id_d=275600