Есть партнерская программа от продажи мобильного контента, там дается архив с инструкцией по созданию сайта, то есть папки с файлами и тд. Есть php коды, которые выводят товары с сервера на продажу. Нужно сделать дизайн ...
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
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Дана программа, которая высчитывает код лотереи "Сейф" в онлайн-казино Igrun.com. Нужно: 1. Изменить стандартный дизайн программы 2. Добавить в программу окно, с помощью которого игроки будут играть в самой программы. В этом окне будет отображаться сам сайт Igrun.com ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
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1) Надо изменить дизайн партнерского казино CrazyWM.com.ru, чтобы посетители не догадались что это партнерское казино. 2) Раскрутить сайт до 100 ТИЦ - это как минимум. Демо-вариант казино: http://pr.crazywm.com.ruДизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Моментальные игры и лотереиПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Конструкция скрипта: Admin - папка с конфигурациями admin/city - папка с конфигурациями сайта и реквизитов admin/cap/prod - папка с конфигурациями цен на продажу кредитов admin/cap/pocup - папка с конфигурациями цен на покупку кредитов admin/login - папка с конфигурациями логинов систем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад