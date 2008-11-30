WMPRO2009

Николай Лозовой WMPRO2009

 
34 годаРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Движок и дизайн

    Есть партнерская программа от продажи мобильного контента, там дается архив с инструкцией по созданию сайта, то есть папки с файлами и тд. Есть php коды, которые выводят товары с сервера на продажу. Нужно сделать дизайн ...

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменить интерфейс программы

    $5

    Дана программа, которая высчитывает код лотереи "Сейф" в онлайн-казино Igrun.com. Нужно: 1. Изменить стандартный дизайн программы 2. Добавить в программу окно, с помощью которого игроки будут играть в самой программы. В этом окне будет отображаться сам сайт Igrun.com ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн казино + раскрутка до 100 ТИЦ

    $50

    1) Надо изменить дизайн партнерского казино CrazyWM.com.ru, чтобы посетители не догадались что это партнерское казино. 2) Раскрутить сайт до 100 ТИЦ - это как минимум. Демо-вариант казино: http://pr.crazywm.com.ru

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт биржи кредитов CAP - покупка/продажа реклам

    Конструкция скрипта: Admin - папка с конфигурациями admin/city - папка с конфигурациями сайта и реквизитов admin/cap/prod - папка с конфигурациями цен на продажу кредитов admin/cap/pocup - папка с конфигурациями цен на покупку кредитов admin/login - папка с конфигурациями логинов систем ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад