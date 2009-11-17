ЭЦП в скрипте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Уважаемые фрилансеры.

Задача состоит в том, что разработать пример скрипта (asp 1.0 classic), с помощью которого можно подписывать некоторый текст.

Причем, подписание происходит на сервере с использованием закрытого ключа сервера. А клиент, нажимающий кнопку "Подписать" не имеет никаких сертификатов, ключей и т.п. Т.е. все происходит только на сервере. Есть только одна пара ключей у сервера и все.

Цель - контроль целостности текста.

Как вариант, использование OpenSSL.

icq 44-852-7777

14 лет назад
mosq5551
Алик 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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