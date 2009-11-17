Необходим скрипт по сбору данных с сайта нужно взять данные с сайта и предоставить их в CSV формате id, text, price, location, description, images
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен архив с примером
динамический select (MySQL PHP) с отображением ранее выбраных option
Форма:
2 селекта (Первый обычный,второй с множественным выбором)
кнопка "отправить"
Жду предложения по цене
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сграббить каталог организаций с legprom.org. Формат - xls. Сколько стоит? Предложения оставлять только здесь. Не стучитесь, пожалуйста, в ICQ.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $2000
Модернизация ИМ SerialDVD.ru - перевод в Web 2.0 с качественным дизайном,требуется учиитывать существующий интерфейс,но при этом использовать самые новые технологии - дополнение различными модулями (есть ТЗ),они не большие и в целом работают на идее рекламы тех или ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно привязать 2 системы оплаты libertyreserve.comВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Имеется рабочий сайт. На нём реализован механизм поиска и подбора товара – но он работает криво. Необходимо создать новый механизм. ТЗ во вложении. Оплата возможна только по договору по безналичному расчёту. Бюджет и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Мой программист не успевает по проекту на Dating Pro, есть проблемы с модулями и вёрсткой. Нужен человек с полностью свободным временем в ближашие 2 дня и хорошим знанием этого движка. Оплата достойная. Первый программист очень ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Исправить баги в сайте на самописном движке Бюджет 1000 руб Оплата по окончанию icq 428870242Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно сделать скрипт для заказа билетов на сайте, выбора мест и передачи данных на сервер. Есть схема мест. Сайт на joomla 1.5. Пишите кто заинтересовался. Детально обсудим задачу.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна функция на PHP получения прямого линка на видеофайл с сайта intv.ru по адресной строке страницы на сайте. Собственно у меня есть такой скрипт, но вчера intv.ru ввели какую то дополнительную проверку и скрипт теперь ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Не работает корзина http://liebherr4u.kz WebasystВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад