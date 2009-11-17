Динамический select

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен архив с примером

динамический select (MySQL PHP) с отображением ранее выбраных option

Форма:

2 селекта (Первый обычный,второй с множественным выбором)

кнопка "отправить"

Жду предложения по цене

14 лет назад
sanya2111
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад