Исправить баги в сайте на самописном движке

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки82 просмотра
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Исправить баги в сайте на самописном движке

Бюджет 1000 руб

Оплата по окончанию

icq 428870242

14 лет назад
StPavel
Павел 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)