Исправить баги в сайте на самописном движке

Здравствуйте! Нужно подключить простой html сайт к биллингу onpay.ru У самого нет достаточно времени, да и описание подключения немного расплывчато, поэтому обращаюсь к Вам. Необходимо стандартное подключение, возможно, с очень мелкими доработками (сейчас не могу сказать точно, ...