Joomla: UTF-8 to cp1251

http://mamba.ru/ примерно как этот.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomla 1.5 выдает страницы в UTF-8, необходимо сделать чтобы выдавалась в cp1251
хост: majordomo.ru, т.е. ограничение прав по MySQL
сайт пока не заполнен можно переставить если что....
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