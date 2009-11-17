Движок для флеш-игры на Actionscript 3

http://mamba.ru/ примерно как этот.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется графическая часть игры в формате .ai.
Требуется написать движок на ActionScript 3.
Суть игры - пошаговая битва, с дополнительными возможностями общего чата, приватного чата, покупкой предметов, подарков, одежды в магазине и пополнения виртуального кошелька...
Для ознакомления прилагаю интерфейс игры в формате .jpg
Срок - 1.5-2 недели. Оплата после результата.
Пишите сроки и бюджет.
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