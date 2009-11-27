Joomla+virtuemart

Веб-программированиеЗавершен4 заявки242 просмотра
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На сайте использется ajax из-за чего не корректно, а вернее вообще не работает кнопка браузера отвечающая за возврат к предыдущей странице. Хотелось бы это пофиксить.

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
ymnie
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Gorik
Игорь 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Сложная, не тривиальная задача. Сделано быстро да так, что работает и в IE 6.0!
Адекватный заказчик! понятно изложил суть задания. Оплатил работу как и договаривались.
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