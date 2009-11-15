Интернет магазин.

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые фрилансеры.

Есть ряд правок по интернет магазину. Задание будет выслано адекватным исполнителям. Отписывайтесь.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
jam-k
Стас 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание скрипта- конфигуратора

    $100

    Имеется база данных ноутбуков с параметрами. Требуется, чтобы посетитель сайта, выбрав нужные параметры, получил список подходящих ноутбуков. Все это должно происходить без перезагрузки страницы, т.е. либо JS (Ajax) либо Флэш AS Выбор параметров происходит в несколько этапов, ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash ролики (долгосрочно)

    Здравствуйте, Ищу хорошего flash аниматора для долгосрочного сотрудничества по созданию рекламных роликов (по суте баннеров, только 1024х768) на проектной основе. Постоянные объемы. Примеры роликов и ТЗ НУЖНО СКОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ В НОВОЕ ОКНО БРАУЗЕРА ИНАЧЕ ВОЗНИКАЮ КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ С FIREWALL http://olegfilimonov.com/35.zip ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется разработать флеш-программу "Гадание"

    Приглашаем специалистов по флэш! Требуется разработать флэш-программу "Гадание" для нашего сайта. Сценарий вышлю по запросу. От вас требуется указать бюджет за который вы согласитесь сделать это. Пример реализации: http://www.youm.ru/guan_in.html Контакты: ICQ: 309373692 +38063(1681525) E-mail: [email protected]

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Социальная сеть университета

    Ищется человек, который работал с бесплатными движками социальных сетей. Задача подобрать какой-либо готовый двиг и переделать его под мои нужды. В общих чертах нужно следующее: 1. Будет социальная сеть университета. 2. Необходима максимальная динамичность (фоновые загрузки, аля вконтакте). 3. Основные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поставить сайт на движок

    $200

    Поставить сайт на новый движок, который позволил бы: I. Разнести информацию по разным разделам в разном оформлении (вся вёрстка есть). II. Доступ к админке под разными логинами с разными правами. Главный админ раздаёт права доступа, ставя ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется доработка Social Engine.

    Требуется добавление в поля при регистрации на данном движке пользователей делать выбор Страна-Регион-Город. Желательно на Аяксе. Пример можно посмотреть здесь: http://www.tennisters.com На втором шаге регистрации как раз идет выбор пользователем стран и регионов. Ваши предложения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сложная задача для сайта по продаже жалюзи

    Здравствуйте! Попытаюсь описать функционал, который нужен для сайта фирмы по продаже жалюзи. Задумка такова - сделать такую возможность, чтобы посетители/клиенты могли загружать фото своего интерьера на сайт и прямо в режиме онлайн навешивать/менять по своему усмотрению различные ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется настроить блог wordpress.

    $50

    Блог на русском языке и требуется убрать английские фразы. Требуется привязать готовый дизайн темы как указано в примере - высылаем скриншот . установлен движок wordpress со следующими плагинами: Реврайтом (урл равняется тайтлу) должен ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад