Интернет магазин.

Требуется добавление в поля при регистрации на данном движке пользователей делать выбор Страна-Регион-Город. Желательно на Аяксе. Пример можно посмотреть здесь: http://www.tennisters.com На втором шаге регистрации как раз идет выбор пользователем стран и регионов. Ваши предложения ...