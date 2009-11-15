Создание скрипта- конфигуратора

Имеется база данных ноутбуков с параметрами.

Требуется, чтобы посетитель сайта, выбрав нужные параметры, получил список подходящих ноутбуков.

Все это должно происходить без перезагрузки страницы, т.е. либо JS (Ajax) либо Флэш AS

Выбор параметров происходит в несколько этапов, т.е. на первом этапе выбираем частоту процессора, далее память и т.д., в конце получаем список. Также должна быть возможность вернуться назад и изменить предыдущие параметры.