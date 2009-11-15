Поставить сайт на движок

Поставить сайт на новый движок, который позволил бы:

I. Разнести информацию по разным разделам в разном оформлении (вся вёрстка есть).

II. Доступ к админке под разными логинами с разными правами. Главный админ раздаёт права доступа, ставя чекбоксы. Например, если отмечены "новости", у админа появится вкладка новости и он может их добавлять и править.

III. Обработка заказов. Модуль заказов (уже написан) добавляет в базу заказы. В админке нужно выводит их списком, давать изменять содержание и статус.

Никаких джумл и прочих комбайнов. Желателен движок на CodeIgniter или Kohana. Важно СЕО, тайтлы, кейворды страниц.