Сайт аренды недвижимости

Необходимо осуществить некоторые усовершенствования сайта на друпале, сайт: bizguru.ru. 1. В форме добавления статьи поменять кнопки: «Отправить» и «Просмотреть» местами, т.е. сначала: «Добавить», а далее уже кнопка «Просмотреть». И увеличить расстояние между ними. Если это конечно ...