Ротатор баннеров для ARTTalk.ru

Есть сайт

http://arttalk.ru

http://arttalk.ru/forum

Показы баннеров там осуществляются ручной вставкой в страницу.

Задача:

Написать скрипт ротатора баннеров с админпанелью.

Требования к системе:

- Одинаково стабильная работа во всех браузерах

- Система подсчета показов и переходов за месяц / год / все время, в админпанели. Оформлено должно быть представительно, для демонстрации данных рекламодателям.

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Внимание! Требуется адекватное решение для подсчета переходов по ФЛЕШ банерам которые располагаются как на сервере рекламодателя так и на сервере сайта. Желательно минимальное, одноразовое вмешательство в реконструкцию банеров рекламодателем.

- Создание блоков банеров, возможность размещать несколько блоков на странице. Например: в блоке А стоит 1 флешбанер, а в блоке В, на этой же странице, происходит ротация обычных банеров-картинок (100-150 шт в случайном порядке)

- Возможность создавать/изменять ширину/высоту рекламного блока из админки

- Возможность отображения баннеров типа "рандом". Когда в папке, скажем, 500 картинок, каждая ведет на определенную страницу, и выводятся они в заданном месте в случайном порядке.

- Простота и удобство в обращении

Я себе это представляю так, что один раз нужный код (или несколько кодов для разных блоков) вставляется в страницу где будет реклама, все остальные манипуляции происходят из админпанели.

Выслушаю Ваши предложения