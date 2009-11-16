Ротатор баннеров для ARTTalk.ru

Нужен специалист по SHOP-SCRIPT Необходимо доработать движок (сортировка, отображение категорий, поиск) и подправить верстку с незначительными изменениями. Только для квалифицированных специалистов. Без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт
Показы баннеров там осуществляются ручной вставкой в страницу.
Задача:
Написать скрипт ротатора баннеров с админпанелью.
Требования к системе:
- Одинаково стабильная работа во всех браузерах
- Система подсчета показов и переходов за месяц / год / все время, в админпанели. Оформлено должно быть представительно, для демонстрации данных рекламодателям.
____________
Внимание! Требуется адекватное решение для подсчета переходов по ФЛЕШ банерам которые располагаются как на сервере рекламодателя так и на сервере сайта. Желательно минимальное, одноразовое вмешательство в реконструкцию банеров рекламодателем.
- Создание блоков банеров, возможность размещать несколько блоков на странице. Например: в блоке А стоит 1 флешбанер, а в блоке В, на этой же странице, происходит ротация обычных банеров-картинок (100-150 шт в случайном порядке)
- Возможность создавать/изменять ширину/высоту рекламного блока из админки
- Возможность отображения баннеров типа "рандом". Когда в папке, скажем, 500 картинок, каждая ведет на определенную страницу, и выводятся они в заданном месте в случайном порядке.
- Простота и удобство в обращении
Я себе это представляю так, что один раз нужный код (или несколько кодов для разных блоков) вставляется в страницу где будет реклама, все остальные манипуляции происходят из админпанели.
Выслушаю Ваши предложения
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