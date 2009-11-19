Флеш заставка

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок493 просмотра
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Требуется сделать флеш заставку на сайт.

5 профилей ди джеев с фото и мини. инфой, с формой отправки заявки.

Дизайн в виде пятиконечной звезды.

Флеш сайт с подложкой html. В приложении образец звезды.

453-840 ася.

Бюджет до 100 уе.

Оплата по факту,

Выбор исполнителя после предоставления набросков.

14 лет назад
EventLP
Влади 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
38 отзывов
Выбранный исполнитель
onegoa
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Все отлично. Сразу друг друга поняли. Будет работать еще. Благодарю за сотрудничество. Мастерский макет )))
Приятно работать с такими заказчиками, как Данил! По достоинству оценил работу, оплатил все в срок!
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