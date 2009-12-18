Переделать граббер сайта intv.ru

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки248 просмотров
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Есть готовый работающий граббер сайта intv.ru

Граббер вот http://cs.onkuno.ru/rega.php?u=http://intv.ru/view/?film_id=14830

На выходе должен быть плеер с фильмом, а не рекламой для онлайн просмотра.

14 лет назад
Notnna
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
desdik
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок и очень качественно. Скрипт великолепно откомментированный, что позволяет в дальнейшем легко в нем ориентироваться. В будущем парсеры буду заказывать у него в первую очередь. Очень рад, что нашел его через weblancer.net
приятно работать
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