Переделать граббер сайта intv.ru

Есть сайт с flash чатом. Что нужно сделать: Пользователь заходит в свой кабинет, включает камеру, запускает инструмент на flash в котором будет две функции: 1. Идентифицировать - кнопка по нажатию которой делается снимок пользователя и отправляется на сервер ...
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Есть готовый работающий граббер сайта intv.ru
Граббер вот http://cs.onkuno.ru/rega.php?u=http://intv.ru/view/?film_id=14830
На выходе должен быть плеер с фильмом, а не рекламой для онлайн просмотра.
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