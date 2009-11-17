Парсинг поисковых систем Google, Rambler и Yahoo

Есть сайт с flash чатом. Что нужно сделать: Пользователь заходит в свой кабинет, включает камеру, запускает инструмент на flash в котором будет две функции: 1. Идентифицировать - кнопка по нажатию которой делается снимок пользователя и отправляется на сервер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать систему для парсинга (граббинга) результатов поиска google.ru, rambler.ru, а также ru.Yahoo.com. В результате парсинга полученная информация должна автоматически размещаться у меня на сайте в красиво оформленном виде в указанном мною разделе (см. картинки). Т.е. должно получится что-то вроде структурированного каталога сайтов.
Должна быть админка, вход защищен паролем.
Должна быть возможность создать (удалить) рубрику. Все рубрики будут верхнего уровня - простое одноуровневое меню.
Также в админке должна быть функция для вставки шапки (верхней части сайта) и подвала (низ сайта) с помощью HTML. Это такая форма, куда можно вставить HTML-код.
Итак, заходит в адинку, переходим в пункт Парсер. В первую очередь выбираем ключевое слово и вводим его в соответствующее поле. Выбираем в выпадающем списке рубрику. И нажимаем на кнопку "Старт". Система должна брать с каждого из этих поисковиков по одному сайту (результату) и переходить к следующему поисковику. И так пройтись до конца первой страницы каждого поисковика.
Для разъяснения. Система в начале берет с каждого поисковика первый результат поиска. Потом переходит ко второму месту (тоже с каждого поисковика берет второе место) и так далее. Это сделано для того, чтобы разнообразить результат поиска и у меня на сайте получилась более-менее уникальная выдача (точнее контент).
В результате работы скрипта должна создаться страничка с результатами поиска (заголовок странички должен соответствовать ключевому слову, которое было введено в парсере). В рубрике также создается пункт, соответствующий ключевому слову. Для облегчения понимания я нарисовал примерный вид сайта. См. картинки во вложении.
Хотелось бы узнать стоимость изготовления подобного сайта и сроки его изготовления. Свои предложения оставляйтесь прямо здесь с ценами.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $5
Здравствуйте, нужно сделать такой хак как на этом сайте (сплеером) http://kinolenta.kz/fantastika-online/2586-2012.html чтобы если я добовляю видео , можно было побольше добавить файобменников. А плеер один был, просто переключать.-Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо настроить Витруамарт под Джумлой 1.5.х.Жду Ваши предложения. Без работающих Ваших примеров заявки рассматриваться не будут.Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Автокликер для http://getwin.by там на сайте есть автоставка принцип работы тот же только указывать время ставки та за 1 сек или 0.8, 0.7, 0.6 , 0.5 сек ну и что б там было вроде расписания ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно внести исправления и доработки: 1. в админке есть переключение делать скидку на все товары скажем 10%, всё работает, кроме каталога производителей (он недавно написан, и в нём цены не изменяются в зависимости от скидки) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Необходимо исправить следующие ошибачки (движок самопис) на сайте verspk.ru: 1. Рассылка новостей - форма письма 2. Оповещение о появление ответа на вопрос на сайте - форма письма 3. Ссылочные блоки: при добавлении нового пункта (новики или семинары) он ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужно доделать скрипт скандинавского аукциона, готовый скрипт приветствуется. Дизайн не нужен, интересует только сам движок. Цены пожалуйста писать вразумительные.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать флэш-ролик по готовой раскадровке - необходимо хорошее владение технологией - нужно будет точно передать все детали раскадровки с эффектами свечения.Веб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Срочная помощь по движку сайта. Помощь в доработке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Есть XML файл с прайслистом, из него надо удалить лишние строки и создать новый файл уже без них. Имеется ввиду нужен скрипт на php который будет это делать автоматически.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад