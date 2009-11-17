Парсинг поисковых систем Google, Rambler и Yahoo

Веб-программированиеЗавершен7 заявок269 просмотров
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Требуется создать систему для парсинга (граббинга) результатов поиска google.ru, rambler.ru, а также ru.Yahoo.com. В результате парсинга полученная информация должна автоматически размещаться у меня на сайте в красиво оформленном виде в указанном мною разделе (см. картинки). Т.е. должно получится что-то вроде структурированного каталога сайтов.

Должна быть админка, вход защищен паролем.

Должна быть возможность создать (удалить) рубрику. Все рубрики будут верхнего уровня - простое одноуровневое меню.

Также в админке должна быть функция для вставки шапки (верхней части сайта) и подвала (низ сайта) с помощью HTML. Это такая форма, куда можно вставить HTML-код.

Итак, заходит в адинку, переходим в пункт Парсер. В первую очередь выбираем ключевое слово и вводим его в соответствующее поле. Выбираем в выпадающем списке рубрику. И нажимаем на кнопку "Старт". Система должна брать с каждого из этих поисковиков по одному сайту (результату) и переходить к следующему поисковику. И так пройтись до конца первой страницы каждого поисковика.

Для разъяснения. Система в начале берет с каждого поисковика первый результат поиска. Потом переходит ко второму месту (тоже с каждого поисковика берет второе место) и так далее. Это сделано для того, чтобы разнообразить результат поиска и у меня на сайте получилась более-менее уникальная выдача (точнее контент).

В результате работы скрипта должна создаться страничка с результатами поиска (заголовок странички должен соответствовать ключевому слову, которое было введено в парсере). В рубрике также создается пункт, соответствующий ключевому слову. Для облегчения понимания я нарисовал примерный вид сайта. См. картинки во вложении.

Хотелось бы узнать стоимость изготовления подобного сайта и сроки его изготовления. Свои предложения оставляйтесь прямо здесь с ценами.

14 лет назад
avtosalons
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Tkachenko
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$130
2 дня
Игорь очень хороший фрилансер, профессионал своего дела. Изготовил, настроил и установил скрипт в день заказа. Днем заказал - вечером скрипт был уже готов. Без проблем вносил изменения в скрипт в соответствии с моими пожеланиями. 10 баллов!
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
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