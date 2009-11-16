Приватный проект для darkkemper

Списались, обсудили, договорились. Все как всегда превосходно, уже второй заказ и виден подход проффи! Теперь уверен, что буду работать только с этим исполнителем!!! Большое, нет, даже огромное спасибо Евгению!!! Все в срок и даже не потребовалось никаких доработок! Рекомендую всем!!