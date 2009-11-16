Приватный проект для darkkemper

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки168 просмотров
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14 лет назад
merd
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
darkkemper
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
19 дней назад
14 лет назад
$20
1 день
Списались, обсудили, договорились. Все как всегда превосходно, уже второй заказ и виден подход проффи! Теперь уверен, что буду работать только с этим исполнителем!!! Большое, нет, даже огромное спасибо Евгению!!! Все в срок и даже не потребовалось никаких доработок! Рекомендую всем!!
Второй раз работаю с этим заказчиком, все понравилось. Владимир толково объясняет что ему надо, а значит не приходится переделывать все по сто раз, дабы понять задачу. Задержки в оплате нет. Мне все нравится, рекомендую как заказчика!
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