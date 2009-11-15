Добавить контент

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$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка226 просмотров
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http://www.sextimefantasy.ru/

Работает на движке Webasist. Есть еще варианты дизайна. ТЗ см. вложение.

Что надо:

1. Добавить статейный блок.

2. Подкорректировать дизайн

-поставить картинку соответствующую теме сайта

-подобрать цветовой фон

-поставить лидеров продаж (эта функция реализована но не могу ее корректно вытащить)

-поставить облако тегов (тоже самое)

3.Поднять ссылки, добавить ссылки, выровнять текст

14 лет назад
STTF
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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