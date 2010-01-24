Переделать самодельный магазин

$300
Веб-программированиеЗавершен11 заявок313 просмотров
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Имеется самодельный магазин mp3 и avi файлов. надо переделать на midi файлы, mp3 и avi убрать.

Файлы хранятся в отдельной директории, база обновляется исходя из наличия в этой директории, поддиректорий и файлов.

Нужно сделать, чтобы скрипт сканировал файлы по расширению midi, а не mp3 и avi.

В скрипте используется getID3

скрипт можно посмотреть сдесь

http://midi.ozonoviy-sloy.ru/

http://midi.ozonoviy-sloy.ru/admin

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14 лет назад
slavavk
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
silya
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$150
4 дня
Спасибо за работу. Сделал быстро, качественно и раньше срока. Буду обращаться и другим рекомендую.
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