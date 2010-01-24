Переделать самодельный магазин

Нужно сделать флеш-ролик показывающий как наша программа выполняет заданные действия. Ролика нужно два, один с русским интерфейсом и русскими комментариями, второй с английским интерфейсом и английскими комментариями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется самодельный магазин mp3 и avi файлов. надо переделать на midi файлы, mp3 и avi убрать.
Файлы хранятся в отдельной директории, база обновляется исходя из наличия в этой директории, поддиректорий и файлов.
Нужно сделать, чтобы скрипт сканировал файлы по расширению midi, а не mp3 и avi.
В скрипте используется getID3
скрипт можно посмотреть сдесь
http://midi.ozonoviy-sloy.ru/admin
login:admin
Pass:pass
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