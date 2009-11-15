Разработка движка

Здравствуйте,Необходимо разработать движок, обучение английскому языку, краткое тз в приложении.

От Вас Жду: Предложение по цене и по срокам. (флеш анимацию в тз не учитывать, само собой)

Прошу выставлять свои предложения, только тех, кто действительно способен реализовать подобное

В личку не писать !!!