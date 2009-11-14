Маленькая доработка SugarCRM

Здарвствуйте. Пытаюсь внедрить Шугу (как здесь все ее называют:)). В принципе на данном этапе функционала вполне хватает. Из всего что прдлагает мне эта CRM нуждаюсь по сути только в закладке продажи.

Итак:

Нужно чтобы когда я выбираю контрагента у меня в субпанелях было:

1. Контакты прикрепленные к этому контрагенту (их немного до 4-10 и это реализовано.)

2. Сделки.

3. Документы (здесь хочу чтоб была возможность прикреплять документ к определенному контрагенту и он при созжании автоматически подгружался на страницу этого контрагента)

4. Мой модуль. Пожелания все те же что и в "Документы"

Вот собственно и все. Вобщем все сводится к тому, что созадать поля для возможности выбора контрагента. И убрать лишние субпанели.

Спасибо.

ЗЫ если чего забыл, то при общении всплывет. Помогите плиз. Реализую для себя поэтому щедро отблагодарить не смогу.