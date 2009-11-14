Маленькая доработка SugarCRM

Нужно сделать простенький скрипт для добавления и отображения данных по клиентам в черном списке. Поля: ФИО Номер телефона Комментарий Реализовать поиск по неточному соответствию ФИО или номеру телефону по базе. Указывайте, пожалуйста, ваши ставки и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здарвствуйте. Пытаюсь внедрить Шугу (как здесь все ее называют:)). В принципе на данном этапе функционала вполне хватает. Из всего что прдлагает мне эта CRM нуждаюсь по сути только в закладке продажи.
Итак:
Нужно чтобы когда я выбираю контрагента у меня в субпанелях было:
1. Контакты прикрепленные к этому контрагенту (их немного до 4-10 и это реализовано.)
2. Сделки.
3. Документы (здесь хочу чтоб была возможность прикреплять документ к определенному контрагенту и он при созжании автоматически подгружался на страницу этого контрагента)
4. Мой модуль. Пожелания все те же что и в "Документы"
Вот собственно и все. Вобщем все сводится к тому, что созадать поля для возможности выбора контрагента. И убрать лишние субпанели.
Спасибо.
ЗЫ если чего забыл, то при общении всплывет. Помогите плиз. Реализую для себя поэтому щедро отблагодарить не смогу.
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