Написать php скрипты

Нужно написать 5 php скриптов, не то чтобы написать, просто нужно перевести русский язык в php. Т.е. я написал все условия, циклы и т.п. не на языке программирования, а на разговорном языке. С моими знаниями php мне придется изрядно попотеть, чтобы это сделать самому, поэтому обращаюсь к вам. "Скрипты" дам только исполнителю, а пока могу только немного описать, что в них будет. 1-й скрипт - настройки подключения к БД MySQL; 2-й - создание двух таблиц; 3-й скрипт - главный, в нём осуществляется изменение, добавление данных в таблицы, поиск, вывод на экран значений ячеек таблиц и т.п; 4 и 5 скрипты - это маленькие скрипты, которые просто связываются с БД и выводят определенные значения на страницу.

Пишите пока приблизительные суммы и сроки, окончательно это будет сказано при получении вами данных для выполнения задания.