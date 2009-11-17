Написать php скрипты

Веб-программированиеЗавершен31 заявка439 просмотров
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Нужно написать 5 php скриптов, не то чтобы написать, просто нужно перевести русский язык в php. Т.е. я написал все условия, циклы и т.п. не на языке программирования, а на разговорном языке. С моими знаниями php мне придется изрядно попотеть, чтобы это сделать самому, поэтому обращаюсь к вам. "Скрипты" дам только исполнителю, а пока могу только немного описать, что в них будет. 1-й скрипт - настройки подключения к БД MySQL; 2-й - создание двух таблиц; 3-й скрипт - главный, в нём осуществляется изменение, добавление данных в таблицы, поиск, вывод на экран значений ячеек таблиц и т.п; 4 и 5 скрипты - это маленькие скрипты, которые просто связываются с БД и выводят определенные значения на страницу.

Пишите пока приблизительные суммы и сроки, окончательно это будет сказано при получении вами данных для выполнения задания.

PHP
14 лет назад
Vlad1192
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
KasFID
Кирилл 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо! Быстро и отлично справился с заданием, приятно было сотрудничать. В дальнейшем также буду обращаться к Кириллу. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством. Общительный, не конфликтный человек - один из лучших "типов" заказчиков )). Оплата точно в срок и в полном объеме. Спасибо!
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