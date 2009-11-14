Проект на Java

Нужно доработать Java Applet (3D-мoделиpование шкафа).

Нужен только профессионал высочайшего класса, кому попало точно не дам этот проект.

1) У вас должны быть хорошие отзывы, вы должны показать примеры своих работ на java и доказать, что их делали вы.

2) Вы должны быть свободны и полностью посвятить себя этой работе в ближайшие дни (неделя, скажем).

Причины таких требований:

1) очень высокая срочность.

2) необходимость разбирать чужой код.

Если вы уверены, что справитесь - отписываемся.