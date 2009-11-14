Создание сайта

Проект нужно доделать!!! писать в icq 1652513

Добрый день

Нужен программист который смог бы написать сайт по данным из технического задания. Я думаю что стандартные cms тут не помогут...хотя все может быть. Все подробности я могу рассказать при общении.

Главный фактор, человек должен иметь опыт написание сайтов подобного уровня, или же cms с 0.

писать в личку или на почту spirite2(собака)yandex.ru

Извиняюсь что сразу ни кому не ответил, так как возникло масса доработок.

и так сейчас есть уже вобщем то готова я идей краткое тз тут http://www.spiritstyle.ru/Genome2.rar

сразу скажу вопросов наверняка возникнут масса. могу сказать чо это не игра он-лайн ни рпг ничего типа этого, это просо сайт для пользователей которые играют в реальные игры. и ведут статистику на сайте. то есть это просто презентация. Отличия могут быть в том что там будет довольно большая база,

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СЕЙЧАС поймите меня правельно рассказывать все я не могу у меня просто не хватит сил, пооэтому прочтите тз задайте мне основные вопросы и оцените свои силы. если вы осилите то прошу вас написать приблезительную цену создания этого сайта и сроки...сразу скажу сроки на 3-6-12-24 месяца меня ни как не устроят!

жду ваших вопросов. тут или по асе 1652513