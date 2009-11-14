Парсер форума (с выбором постов) на любом языке

возможность:

1) создание новых постов

2) добавление новых постов в старые темы

3) редактирование старых сообщений

4) выставление любой даты для каждого сообщения

5) универсальный постер (вставляю перетаскиванием картинки,копирую и вставляютекст, название темы и проставляю даты) и пощу в свой форум

6) выбор зарегеных юзеров - для каждого поста (выбор постоянно постящих юзеров в отдельную группу 10,15 или 20 юзеров которых я сам смогу туда внести и удалить, для удобства(чтобы не выбирать из 500 юзеров))

7) регистрация новых юзеров

8) картинки скачиваются на хостинг