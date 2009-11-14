Создание сайта по рефератам

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок310 просмотров
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С сайта http://www.readywork.ru/ берем рубрикатор с некоторыми поправками

1.Рядом с каждым пунктом писать кол-во работ в рубрике

2. не все сразу работы на страницу. Возможность выбирать по скольку работ показывать на странице

3.Сотрировка ( Наименование по алфавиту, года по возрастанию, цена по возрастанию и убыванию, количество страниц – убыв. Или возраст, вузи и тип работ – кучкуем одинаковые и по алфавиту выводим. С верху поиск и возможность выбора по нескольким параметрам (Год, Город/Вуз, Предмет, Тип и т.д)

С сайта http://studdiplom.ru/index.php берем работу с писателями

1. Авторы регистрируются. обязательно цифровой защитный код .Допускаются в базу через модерацию

2. После модерации имеет право заполнить форму о своей работе и прикрепить ее. Эта работа должна быть послана в сисnему antiplagiat.ru. данные о работе, пришедший процент плагиата и сама работа поступают в админскую часть для модерации.

В админской части по мимо стандартных функций надо реализовать визуальный контроль за стадиями выполнения заявок, поступающих работ и регистрирующихся авторов.

Цикл конторля заявки:

Заказ, Деньги ( информацию об оплате адмby вносит в ручную), Отправка работы, контроль доставки работы, Принятие работы со стороны клиента ( вносит вручную админ), оплата работнику ( о факте оплаты админ вносит вручную), отправка в архив

Необходима расширенная статистика по авторам ( сколько работ, сколько денег выплачено, сколько должны), по обороту за день, неделю, месяц, по прибыли ( за день и т.д.)

14 лет назад
safronovea
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
concord
Юрий 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-2)
14 лет назад
$200
7 дней
Мое ощущение - подставная анкета. Взялся за работу. Через неделю - была представлена форма авторизации + какая то ерунда. Был перечислен список недостатков, практически равный заданию. На что было сказанно ок - счас поправим. Прошла еще недля - воз и ныне там. На сообщения отвечает одно слово на два дня попыток достучаться. Это слово не блещит разнообразием: работаем, скоро будет. В итоге ничего несделанно, время потеряно
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