Установка и настройка Joomla + наполнение сайта

Необходимо установить и настроить Joomla, после чего наполнить сайт текстами и картинками (объем не очень большой, в итоге должно получиться не более 30 разделов), создать необходимые разделы меня и тому подобное. В качестве шаблона используется одно из бесплатных решений. Жду предложений по срокам и ценам. На в личку не пишите.