Музыкальный Flash-плеер

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Необходимо разработать музыкальный плеер на Flash.

Заказчик: социальная сеть

Флеш-плеер должен иметь следующий функционал:

1. Проигрывать музыку (старт, пауза, следующий трек, предыдущий трек, перемотка, громкость, режим шафл и тд).

2. Просматривать и выбирать плейлисты, просматривать и выбирать песни в плейлистах, удалять песни из плейлиста, добавлять себе в плейлист песни из плеера чужого пользователя.

Близкий аналог - плеер на MySpace.

Наличие в портфолио близкого по функционалу плеера очень приветствуется.

14 лет назад
SergeyKorkin
Владимир 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад