Разработка счетчика статистики сайтов. – наличие уже существующей версии счетчика на php-mysql – повтор функционала этой версии – быстродействие на несколько порядков выше – наличие т.з. по дополнительным пунктам Разработка этого проекта на связке Python и PostgreSQL Приветствуются разработчики от 3-х ...
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Разработка двух модулей для Data Life Engine (вер. 8.2 и ниже).
HTML-код для модулей находится на странице
http://pp.platinumgoroscop.ru/s_05.php
Эти модули по сути - формы для вызова персональных гороскопов.
Нужны два модуля - для большой формы вызова гороскопов и для малой
формы. В малой форме должен настраиваться цвет фона формы.
Называйте свои цены за эту работу.
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