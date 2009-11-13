Необходимо разработать музыкальный плеер на Flash. Заказчик: социальная сеть Флеш-плеер должен иметь следующий функционал: 1. Проигрывать музыку (старт, пауза, следующий трек, предыдущий трек, перемотка, громкость, режим шафл и тд). 2. Просматривать и выбирать плейлисты, просматривать и выбирать песни в ...
Переводчик через translate.google.ru/translate_s?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт, для перевода с помощью
translate.google.ru/translate_s?
Что нужно от скрипта.
передав скрипту запрос через строку
http://мой_сайт.ru/transl.php?en|ru|hi
скрипт передаёт запрос на
http://translate.google.ru/translate_t?hl=ru#en|ru|hi
получает перевод, парсит ответ и выдаёт на странице только перевод: привет
Пример можно посмотреть на http://www.kaleostra.info
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен имагазин под управлением 1с. Лицензия на МБ 1с и дизайн с версткой есть. Нужно все это настроить. Будет аффилиатская структура. Требования к исполнителям: Опыт работы обязателен. Не менее 6мес на Веблансере. Не менее 3 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен сайт по проведению семинаров. дизайн для него готов. нужно привязать любую админку которая для этого может подойти. Похожий функционал на сайте src-master . ruВеб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Интересует набросок скрипта ( часть ) Обработка при наведении мышки, при нажатии правой кнопки и т.д. Нужно сделать такой вот скрипт: http ://malt-orden. info/modules/prim/ (без пробелов ) Мне нужно набросок, то-есть сделать кусочек, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо запустить скрипт обработчик для входящих смс от биллинга смсдоступ, скрипт есть не могу привязать к сайту чтоб работал [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать php скрипт. Схемма действия скрипта: В скрипт записываются адреса сайтов А, Б. В. Рекламный баннер(или ссылка, это не важно) будет ссылаться на пхп скрипт. Пользователь кликает по баннеру и направляется к скрипту, который в свою ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Немогу разобраться что и как грузить данные и в какой последовательности в данный движек Нужно помочь составить Т.З. для написания плагина выгрузки и формирования файла CSV из СУБД, тоесть объяснить какие ячейки, в каком порядке, и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно написать модуль для дле 8.3 миничат так чтобы кол-во запросов к бд было минимальнымВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется прикрутить сверстанный макет к оплате по подпискамВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен многофункциональный граббер vkontakte с множеством настроек и системой управления. Граббиться будет весь контент, кроме видео и аудио. Почти все данные что есть на vkontakte должны поддаваться настройке через админку. Кроме самого граббера, нужно ещё подобрать и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад