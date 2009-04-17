Три страницы + Пара форм обратной связи Главная - по сути лендинг и с каталогом товаров (15 товаров с управлением через админку) и галереейСтраница вакансий с управлением через админкуНебольшая статическая страница с текстовым ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
- HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Есть страница. div0 содержит форму mainForm. В ней несколько полей. и кнопка. В форме есть select. - Категория. Задача номер 1. При выборе значения в select передать скрипту getParam.php ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Т.к никто не понял задачи, попробую переформулировать. Стандартная ситуация: ------------------------------ Есть скрипт. Который выполняется достаточно долго. В процессе выполнения он пытается доносить до пользователя через вывод строк какую то информацию. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Исходник cdr или другой формат Сверстать надо сегодня. Желательно сделать шаблон для modx либо просто в html. Поле, где текст от " впервые" до "на ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
4 года назад
AJAXjQuery
Всё было отлично. Чёткое задание, оплата вовремя.
Ответный отзыв
Сделано все согласно ТЗ в указанный срок.