sokeu

Федор sokeu

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Сейчас только работодатель

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mihelitto
Михаил 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Пара AJAX фишек при помощи jQuery
AJAXjQuery
Всё было отлично. Чёткое задание, оплата вовремя.
Сделано все согласно ТЗ в указанный срок.
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